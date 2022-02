La Russie lance une offensive militaire contre l’Ukraine

Après l’annonce d’une “opération militaire” par Vladimir Poutine, l’Ukraine est attaquée ce jeudi par la Russie le long des frontières russe et biélorusse et depuis la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014, ont déclaré les garde-frontières ukrainiens dans un communiqué.

“Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tcherniguiv (nord, frontière bélarusse), Soumy (nord-est, frontière russe), Lougansk et Kharkiv (est, frontière russe)”, précisent des gardes-frontières dans un communiqué.

Une vidéo des gardes-frontières montre des véhicules militaires marqués de la lettre “Z” passer par un point de passage présenté comme étant entre la péninsule annexée de Crimée et la partie continentale de l’Ukraine.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a qualifié cette opération d’“invasion de grande ampleur” par la Russie. Suivez notre direct.

Le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une “attaque injustifiée”. “Le monde exigera des comptes à la Russie”, a-t-il promis.

Le chef de l’Otan, Jens Stoltenberg, a condamné une “attaque téméraire et non provoquée” par la Russie. A l’ONU, dont le Conseil de sécurité était en pleine réunion au moment de l’annonce de Vladimir Poutine, la France a dénoncé le “mépris” de la Russie à l’égard des Nations unies.

image from the Ukrainian President’s office sent to CNN’s @mchancecnn following the loud explosions the team heard on the ground in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/IpJTDdmSCc

— Michael Holmes (@holmescnn) February 24, 2022