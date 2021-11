La réalisatrice Narjiss Nejjar nommée directrice de la Cinémathèque Marocaine

Le Centre Cinématographique Marocain annonce la nomination de la réalisatrice Narjiss Nejjar en tant que Directrice de la Cinémathèque Marocaine.

Grâce aux efforts conjugués des ministères de l’Economie et des Finances, de la Culture et de la Communication, et du Centre Cinématographique Marocain, la Cinémathèque Marocaine va ainsi pouvoir remplir le rôle dévolu aux Cinémathèques nationales dans le monde à savoir la restauration, la conservation et la diffusion du patrimoine cinématographique national et mondial.

L’expérience de Narjiss Nejjar et les relations professionnelles qu’elle a su développer dans le monde tout au long de son parcours, doivent au succès de cette nouvelle entreprise.