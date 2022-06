La RAM et l’ONMT s’allient pour promouvoir la destination Maroc

La Royal Air Maroc (RAM) et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) ont signé, jeudi à Casablanca, une convention de partenariat sur trois ans afin de mettre en commun leurs ressources pour optimiser la promotion touristique du Royaume.

En vertu de ce partenariat signé en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, les deux institutions nationales mettent en commun leur force de frappe pour promouvoir la destination Maroc via des actions de promotion et de co-marketing ciblées sur les marchés stratégiques qui seront menées conjointement.