OCDE: le président de l’UA plaide pour la réforme des conditions d’accès au crédit export

’’Face aux limites de l’aide publique au développement, je propose que l’OCDE examine la possibilité de réformer les conditions d’accès au crédit export en assouplissant les règles sur les taux du crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement”, a dit Macky Sall qui intervenait à l’ouverture de la réunion du conseil ministériel de l’OCDE 2022, qui se tient jeudi et vendredi à Paris.

“Cela permettrait de mobiliser plus de ressources pour le financement des projets de développement et le soutien de l’investissement privé pour une croissance et une prospérité partagée”, a-t-il lancé en présence du Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Corman et du Premier ministre italien, Mario Draghi.

“C’est du Win Win”, a fait valoir Macky Sall, dont les propos ont été rapportés par l’agence de presse sénégalaise APS, ajoutant qu’”à compétence et qualité égale, l’accompagnement financier peut en effet faire la différence”.

Il estime que “pour les pays importateurs, il y va aussi de leur intérêt d’exporter plus et d’accompagner plus leurs entreprises”.

Dans cette dynamique, Macky Sall a insisté sur la nécessité “de simplifier davantage les formalités et procédures de façon à réduire les délais de conception et d’exécution dans le respect des réglés de transparence et de bonne gouvernance”.

Le chef de l’Etat est invité par Mario Draghi, président du Conseil des ministres Italien et président en exercice de l’OCDE.

’’Mon point de vue sera celui d’un continent qui accuse le plus grand retard dans le processus de développement et continue de subir les déséquilibres du système économique, commercial et financier mondial”, a-t-il dit à l’ouverture de la rencontre.

’’Si le développement a pour objectif le bien-être humain il me semble que nous vivons une sorte de crise des finalités qui se traduit par le déficit d’accès du plus grand nombre à des conditions minimales d’une vie décente qui passe par l’accès à la nourriture, à l’eau potable, aux soins de santé, au logement et à l’éducation’’, a-t-il relevé.

Selon lui, ’’la mondialisation qui a été perçue comme une ère d’échange et de complémentarité pour une croissance et une prospérité partagée a plutôt accentué les inégalités et généré des pratiques que l’Etat-nation peine à réguler’’.

“Il en est ainsi des congés fiscaux abusifs, de l’évasion et de l’optimisation fiscale qui privent les pays hôtes de ressources nécessaires au financement de leur développement”, a-t-il fait remarquer.

Macky Sall a profité de cette tribune pour réaffirmer la volonté de l’Union africaine d’écouter le message du président Volodomyr Zelensky sur la crise russo-ukrainienne.

L’Union africaine est disposée à organiser un échange virtuel avec le président Zelensky pour écouter son message, a déclaré Macky Sall, président en exercice de l’UA.

Le président ukrainien est intervenu en ligne à l’ouverture de la réunion du conseil ministériel de l’OCDE 2022.

Le chef de l’Etat sénégalais a d’autre part rappelé que le plaidoyer de l’Afrique pour la réallocation partielle des Droits de tirage spéciaux (DTS).

’’Sur les questions conjoncturelles l’Afrique continue à plaider pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux’’’ a déclaré Macky Sall, soulignant que ’’l’Afrique a bénéficié d’une quote-part de 33 milliards de dollars soit 5%, après l’émission historique de 650 milliards de dollars’’.

’’C’est ça la répartition depuis que ces mécanismes ont été mis en œuvre’’, a ajouté le chef de l’Etat, tout en saluant ’’le soutien des pays et instituions partenaires qui ont rendu possible ce tirage et le leadership du Fonds monétaire dans la conduite des processus y compris la mise en place anticipée de résilience +sustainblity trust+ en prévision de la réallocation”.

Toutefois, a-t-il déploré, il y a peu de progrès dans cette réallocation et dans l’initiative G20 sur la suspension de la dette alors que les effets cumulés de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine rendent encore plus pressant les besoins de liquidité des économies les plus vulnérables.