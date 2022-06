Des archéologues ont découvert récemment dans la ville de Kozani, au nord de la Grèce, un mystérieux tombeau dans lequel un squelette de femme est allongé sur un “lit de sirène”, une ancienne sépulture qui daterait d’il y a plus 2.000 ans.

Le squelette a été retrouvé dans des mines de lignite et la femme aurait vécu au premier siècle avant J.-C., soit il y a plus de 2.000 ans. Allongée sur un lit de bronze décoré avec des sirènes, elle porte une coiffe de lauriers d’or et tient des fils d’or provenant probablement d’anciennes broderies, d’après les archéologues qui font savoir que tout semble indiquer qu’elle disposait d’une grande richesse ou d’un statut social élevé, voire issue d’une famille royale.