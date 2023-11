La Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance

Placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cet événement, qui rassemble les généreux mécènes autour du Corps diplomatique étranger accrédité au Maroc, est devenu une tradition annuelle initiée par la Fondation diplomatique et les ambassades étrangères à Rabat, en faveur des populations démunies avec la participation de diplomates, d’hommes d’affaires et d’artistes.

Le Gala diplomatique de bienfaisance a pour vocation la collecte de fonds pour contribuer à l’action sociale au Maroc, à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de santé, d’éducation et de formation des jeunes filles.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Rabat, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, a exprimé sa profonde gratitude et sa grande reconnaissance au Roi Mohammed VI, qui a bien voulu placer cet événement sous Son Haut Patronage, ainsi qu’à la Princesse Lalla Hasnaa pour son engagement constant en faveur des initiatives sociales et caritatives.

Le diplomate a, par ailleurs, salué les relations solides liant les Emirats Arabes Unis et le Maroc, notant que les deux pays entretiennent une forte amitié et partagent des intérêts mutuels, sous la conduite sage et clairvoyante du Roi Mohammed VI et de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane. Il a, en outre, exprimé sa fierté de l’unité et de la solidarité dont a fait preuve le peuple marocain suite au séisme d’Al-Haouz, mettant en avant les efforts considérables et impressionnants accomplis par le Royaume durant cette épreuve.

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a affirmé que cette action caritative continue et cet engagement social agissant reposent sur une approche basée sur le renforcement des valeurs de patriotisme et de solidarité. Après avoir souligné l’intérêt accordé par la Princesse Lalla Hasnaa à l’action caritative, M. Habek a indiqué que les bénéfices de ce Gala diplomatique de bienfaisance seront versés à des associations qui assurent des services sociaux au profit des sinistrés du séisme d’Al Haouz. Cet événement est une contribution à l’élan de solidarité ayant suivi le tremblement de terre, a-t-il dit, ajoutant que cette mobilisation exceptionnelle est devenue un modèle à suivre en matière d’entraide.

Par la suite, l’Ecu du Gala diplomatique 2023 a été remis à la Princesse Lalla Hasnaa, qui avait posé à cette occasion pour une photo-souvenir avec le comité organisateur.