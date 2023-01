La parure, une des composantes essentielles du patrimoine culturel marocain (Qotbi)

La parure est apparue il y a de longues années au Maroc, “ce qui prouve qu’à l’époque les gens s’intéressaient déjà à la beauté et au paraître”, a indiqué M. Qotbi dans une interview accordée à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, à l’occasion de l’ouverture au grand public du Musée national de la parure, inauguré samedi dernier par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat.

“Dans notre culture, les parures sont portées lors des grandes cérémonies comme les fiançailles et les mariages et le bijou, d’une façon générale, définit la classe sociale de la personne qui le porte”, a-t-il ajouté, relevant que “la quantité de bijoux et la qualité de la parure reflètent la richesse familiale d’une personne, le port d’un bijou n’étant pas seulement d’ordre social ou esthétique mais aussi d’ordre symbolique”.

Interrogé sur les spécificités du Musée national de parure, qui vient enrichir la palette muséale marocaine, le président de la FNM a précisé qu’il s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la fondation consistant à démocratiser l’accès à l’art et à la culture et à avoir au moins un musée dans chaque grande ville du Royaume.

“De manière générale, le musée est un lieu de préservation, de conservation et de perpétuité du patrimoine culturel et de l’histoire”, a-t-il fait savoir, indiquant que “ce musée met à la disposition des visiteurs des éléments permettant de découvrir et de connaître au mieux l’histoire du bijou, son origine, son époque et sa diversité, tout en mettant en avant les spécificités de chaque région”.

M. Qotbi a expliqué que “grâce aux différentes sections qui composent le parcours de l’exposition, à travers une approche monographique sur quelques aspects des bijoux et des caftans marocains, les visiteurs marocains auront l’occasion de s’approprier leur propre histoire grâce à la connaissance et la compréhension de ces objets qui racontent l’histoire”.

“Les expositions du musée national de la parure permettront aux visiteurs de découvrir et admirer plusieurs bijoux qui ont été découverts des centaines d’années avant J.-C”, a-t-il ajouté.

M. Qotbi a par ailleurs relevé que la collection du musée a été enrichie par la mise à disposition de la collection personnelle de bijoux amazighs de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indiquant que “les visiteurs vont ainsi découvrir la richesse de l’histoire marocaine”.

Situé à la Kasbah des Oudayas, monument historique de la capitale, le Musée national de la parure vient offrir un autre espace de rencontre et de partage de l’héritage millénaire du Maroc.

L’exposition permanente du musée est dédiée au thème de la parure, qui constitue un des aspects importants de la culture marocaine. Le parcours muséographique se développe suivant cinq sections indépendantes qui proposent au public une approche monographique sur quelques aspects de la parure marocaine.