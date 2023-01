La Norvège s’attend à des records de production de pétrole et de gaz

La production de pétrole de la Norvège devrait augmenter de 6,9% cette année alors que l’énorme gisement de Johan Sverdrup augmente sa production et que les volumes de gaz devraient rester inchangés à des niveaux records, selon la Direction norvégienne du pétrole (NPD). La production de pétrole brut et d’autres liquides pétroliers tels que le condensat devrait augmenter à 2,02 millions de barils par jour (bpj) en 2023, contre 1,89 million l’année dernière, précise le NPD dans un communiqué.

L’année dernière, la Norvège a dépassé la Russie en tant que plus grand fournisseur de gaz d’Europe, avec Equinor le premier exportateur, après que le russe Gazprom a coupé une grande partie du gaz dont l’Europe dépendait auparavant. Les investissements des producteurs de pétrole et de gaz, y compris pour l’exploration, devraient atteindre 189 milliards de couronnes norvégiennes (19,1 milliards de dollars) cette année et culminer à 19,38 milliards de dollars en 2025, contre 16,50 milliards de dollars en 2022, a indiqué le NPD. En effet, l’année dernière, les entreprises ont soumis plus d’une douzaine de plans de développement de nouveaux gisements ou de modernisation de gisements existants, visant à produire un total de 1,6 milliard de barils d’équivalent pétrole sur la durée de vie de l’investissement, la moitié de la production étant du gaz naturel.

“Cela contribuera à garantir que la Norvège puisse continuer à être un fournisseur fiable d’énergie pour l’Europe”, a déclaré le directeur général du NPD, Torgeir Stordal, qui a affirmé que la production combinée de pétrole et de gaz de la Norvège devrait atteindre 4,12 millions de barils d’équivalent pétrole par jour (boed) en 2023, contre 3,99 millions l’année dernière.