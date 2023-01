Le Brésil retrouve la normalité après la tentative de “coup d’État” (ministre)

“Le pays reprend la normalité institutionnelle absolue à grande vitesse”, a déclaré le ministre de la Justice, Flavio Dino, lors d’une conférence de presse pour faire le point sur les opérations sécuritaires contre les assaillants qui avaient occupé pendant plusieurs heures le siège de la Présidence, le Congrès et la Cour Suprême.

Selon Dino, malgré les dégâts dans les bâtiments, le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, s’est rendu travailler normalement au palais présidentiel du Planalto, où il a rencontré les autorités et les commandants militaires.

“Lula a rencontré les autorités civiles et les commandants des forces armées, afin que, tant en ce qui concerne les institutions civiles que militaires, la pleine normalité règne”, a-t-il assuré.

“Le plus important est que les Forces armées sont restées fidèles à l’autorité démocratique et c’est quelque chose que nous devons célébrer. D’une manière générale, je dirais que le pire est passé et que maintenant nous pouvons nous attendre à des procès politiques et criminels”, a dit le ministre.

Dino a affirmé qu’au lendemain des attaques des partisans de l’extrême droite qui ne reconnaissent pas la victoire de Lula aux élections, il est possible de dire que les “terroristes” ont échoué dans leur tentative.

“Ils ont échoué dans leur tentative de générer un effet domino. Certains pensaient que ces événements symboliques, tels que l’invasion de la présidence et du Congrès, conduiraient à de nouvelles aventures, et cela a été surmonté”, a-t-il déclaré.

Selon le ministre, “dimanche 209 arrestations ont été effectuées en flagrant délit et en ce moment quelque 1.200 personnes qui se trouvaient dans le camp sont entendues par la Police, c’est-à-dire que nous avons un total de 1.500 personnes arrestations”.

Il a ajouté que la plupart des détenus se trouvaient dans le camp (établi par des partisans de la droite dans la capitale) ont été dirigés vers un quartier général de la police fédérale, pour être identifiés et interrogés par une cinquantaine d’équipes d’enquêteurs.

Il a affirmé que la police effectue le travail de collecte de preuves dans les bâtiments attaqués afin de mener les enquêtes et engager la responsabilité civile.