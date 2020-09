La Marocaine Ismahane Elouafi nommée Scientifique en chef auprès de la FAO

Cette nomination, annoncée par le Directeur général de la FAO, Qu Dongyua, à l’occasion de la 35é Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (NERC 35) (21-22 septembre), “renforcera encore la dimension technique et scientifique des travaux de la FAO”, précise un communiqué de l’organisation onusienne.

“Le parcours de Mme Elouafi et sa connaissance approfondie de la région seront un atout pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord”, souligne la FAO.

La 35e Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, organisée en mode virtuel, par le Sultanat d’Oman, a été sanctionnée par l’adoption d’une déclaration “historique” jetant les bases d’une collaboration renforcée dans l’ensemble de la région, qui doit permettre de trouver des solutions durables aux problèmes les plus urgents et les plus pressants qui concernent l’alimentation et l’agriculture, en vue de surmonter les effets de la pandémie et de transformer les systèmes alimentaires.

Cette conférence a été placée sous le thème «La transformation des systèmes alimentaires pour atteindre les objectifs de développement durable».

Les Membres de la FAO de la région Proche-Orient et Afrique du Nord se réunissent tous les deux ans pour examiner des questions présentant un intérêt commun et guider les travaux de la FAO à l’appui de l’alimentation et l’agriculture dans la région.