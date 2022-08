La Ligue arabe appelle au soutien de la coopération et à la mise en œuvre du Plan de développement durable 2030

La Secrétaire générale adjointe et chef du département des affaires sociales de la Ligue arabe, Haïfa Abu Ghazaleh Haifa, a déclaré à l’ouverture de la 110-ème session du Conseil économique et social au niveau des hauts responsables que la région arabe est confrontée à d’énormes défis qui nécessitent une coordination des positions pour assurer la stabilité, la paix et la sécurité dans la région.

Au cours de cette réunion présidée par le Maroc, Abou Ghazaleh a passé en revue un certain nombre de questions qui constituent une priorité dans le travail de développement arabe conjoint, notamment la grande zone arabe de libre-échange, les développements de l’union douanière arabe, les programmes d’aide au commerce pour les pays arabes, l’investissement, le transport maritime de passagers et de marchandises, le soutien à l’économie palestinienne, et la sécurité alimentaire.

Pour sa part, M. Abdessamad Hamraoui, chef de la Division des relations avec le monde arabe, l’Afrique et l’Asie au ministère de l’Économie et des Finances, président de la réunion, a appelé à la conjugaison des efforts arabes afin de relever conjointement les défis auquel fait face la Grande zone arabe de libre-échange, et à l’accélération de la mis en place des exigences de la zone, la création du climat requis pour augmenter le mouvement du commerce intra-arabe, l’élimination de tous les obstacles qu’elle rencontre et la promulgation d’une législation qui garantit son flux.

Il a souligné en outre l’importance de travailler sur l’activation des projets à caractère économique et social qui ont une valeur ajoutée dans la promotion de l’économie arabe dans divers secteurs, et partant, contribuer à la réalisation de la stabilité économique et sociale dans la région.

Les hauts responsables ont discuté du projet de l’ordre du jour qui comprend un certain nombre de points, dont le dossier économique et social du 31-ème Sommet arabe, un rapport sur le suivi de la mise en œuvre des décisions de la quatrième session du Sommet arabe sur le développement économique et social qui a eu lieu à Beyrouth en 2019, et la préparation de la 5-ème session du Sommet arabe du développement, prévue en Mauritanie en 2023.

L’ordre du jour comprenait également un point sur l’aide au commerce et un rapport sur les travaux de la 110-ème session du Conseil économique et social (la Zone arabe de libre échange et les développements de l’Union douanière arabe).