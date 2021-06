La franco-marocaine Lamia El Aaraje élue députée

La socialiste Lamia El Aaraje, soutenue par la maire de Paris Anne Hidalgo, a remporté la 15ème circonscription du 20ème arrondissement de Paris avec un score de 56,5%, lors de législatives partielles marquées ce dimanche par une forte abstention.

La Franco-marocaine, Mme El Aaraje, qui est arrivée en tête du premier tour avec 25,66%, a défendue ce dimanche le dernier siège socialiste de la capitale face à Danielle Simonnet (La France insoumise, LFI), qui a obtenu 20,78%, selon les chiffres communiqués par les partis.

Ce second tour était un test pour les socialistes avant les régionales de fin juin où Audrey Pulvar, également soutenue par Mme Hidalgo, se présente face à la sortante Valérie Pécresse (droite) et les candidatures à gauche de Clémentine Autain (LFI) et de Julien Bayou (EELV).