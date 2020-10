La française Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor, élue à la tête de la BERD

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a élu la française Odile Renaud-Basso comme nouvelle dirigeante au cours de son assemblée générale qui se tenait mercredi et jeudi de manière virtuelle pour cause de pandémie, d’après un communiqué.

Actuelle directrice générale du Trésor, Mme Renaud-Basso est la première femme à occuper ce poste, et prendra ses fonctions plus tard cette année. Elle faisait face dans cette course notamment à l’ancien ministre des Finances italien, Pier Carlo Padoan.