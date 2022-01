La Française Laurence Boone et l’Américaine Kerri-Ann Jones nommées SG adjointes à l’OCDE

La Française Laurence Boone et l’Américaine Kerri-Ann Jones ont été nommées nouvelles Secrétaires générales adjointes à l’Organisation de coopération et de développement économiques, a annoncé mardi l’OCDE.

Mme Laurence prendra ses fonctions le 1er février 2022 et continuera également d’occuper le poste d’Économiste en chef de l’OCDE et de diriger les travaux du Département des affaires économiques, fonction qu’elle assume depuis juillet 2018, note l’organisation dans un communiqué.

Elle a précédemment travaillé comme Économiste en chef du groupe d’assurance français AXA et Directrice de l’investissement multi-actifs, et a été Sherpa et Conseillère spéciale pour les questions économiques et financières multilatérales et européennes auprès du Président de la République française (2014-2016). Auparavant, elle a occupé divers postes de direction dans les secteurs public et privé.

Kerri-Ann Jones, qui prendra ses fonctions 1er juillet 2022, a récemment occupé le poste de vice-présidente, Recherche et Science, chez Pew Charitable Trusts, où elle était chargée de superviser la qualité de la recherche et les investissements dans la recherche environnementale et biomédicale.

Elle a précédemment été notamment Secrétaire d’État adjointe des États-Unis pour les océans et les affaires environnementales et scientifiques internationales (OES) de 2009 à 2014. À ce poste, elle a dirigé le bureau en charge de l’engagement bilatéral, régional et multilatéral pour les océans, l’environnement, la science, l’espace et la santé.

Par ailleurs, le Danois Ulrik Knudsen a été prolongé de deux ans au poste de Secrétaire général adjoint, jusqu’à fin 2024, précise l’OCDE.

M. Knudsen est secrétaire général adjoint de l’OCDE depuis janvier 2019, ayant couvert un vaste portefeuille, incluant la science, la technologie et l’innovation ; l’emploi, le travail, les affaires sociales et la santé ainsi que l’entrepreneuriat, l’éducation, les compétences, le bien-être, les inégalités des chances et la soutenabilité ; le commerce, l’agriculture et la pêche ; le genre et la diversité.

Il est économiste et diplomate avec plus de 25 ans d’expérience dans la coopération internationale. Auparavant, il a été notamment Secrétaire d’État permanent et Directeur du Ministère danois des affaires étrangères (2013-2018), Conseiller en chef pour la politique étrangère et l’Union européenne (EU Sherpa) auprès du Premier ministre danois (2010-13) et directeur du groupe en charge de la politique internationale chez Vodafone 2013. Avant cela, il a occupé des postes diplomatiques à Moscou, Washington, Londres et Paris.

« Laurence, Kerri-Ann et Ulrik apportent une grande richesse d’expériences et de connaissances à l’équipe de direction de l’OCDE. Je me réjouis de travailler très étroitement avec eux, alors que nous continuons d’intensifier nos efforts pour aider à renforcer la force et la qualité de notre reprise, lutter contre le changement climatique, mieux gérer la transformation numérique de nos économies et favoriser l’expansion soutenable du commerce mondial. », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann.