La CSMD, une structure pour aborder l’avenir avec sérénité et assurance

Mise en place par le Roi Mohammed VI en décembre 2019, cette commission de 35 membres en plus de son président a pour mission de procéder avec objectivité à un état des lieux des réalisations du Royaume, des réformes engagées en tenant compte des attentes des citoyens, du contexte international et de ses perspectives d’évolution.

Il s’agit également de définir les contours d’un nouveau modèle de développement, en vue de garantir aux citoyens leurs droits fondamentaux économiques, sociaux, culturels et environnementaux, au même titre que leurs droits civils et politiques.

La particularité de cette commission présidée par M. Chakib Benmoussa est d’assurer une triple mission de réajustement, d’anticipation et de prospective, à même de permettre au Royaume d’aborder l’avenir avec sérénité et assurance, tout en se basant sur les différents acquis engrangés par l’économie nationale durant les vingt dernières années, en prenant en considération les grandes orientations des réformes engagées dans de multiples secteurs, notamment l’enseignement, la santé, l’agriculture, l’investissement ou encore le système fiscal.

A cet effet, des séances d’écoute ont été organisées pour consulter les partis politiques, les opérateurs économiques, les syndicats, les différentes composantes de la société civile, l’administration publique, les universités et les organismes internationaux spécialisés et recueillir leurs contributions.

Les membres de la CSMD ont effectué une trentaine de visites de terrain, auditionné 70 responsables en présentiel ou en visioconférence, animé 113 ateliers de travail et traité 6.600 contributions écrites provenant de différentes organisations, en plus de la mise en place d’un dispositif ambitieux pour récolter les attentes des citoyens et leurs principales préoccupations en matière de développement, ainsi que leurs propositions pour un Maroc meilleur, à tous les niveaux.

La commission accorde un intérêt particulier aux régions et à la création de valeurs sur les territoires. Dans cette logique, un cycle de rencontres régionales a été mené avec des représentants des 12 Régions du Royaume, afin d’identifier les leviers pour créer des pôles de croissance régionaux et les dispositifs – institutionnels, économiques et financiers- pour les animer.

Depuis le début de ses travaux, la CSMD a tenu également à mettre en place une plateforme en ligne (csmd.ma) pour récolter les propositions des Marocains, d’ici ou d’ailleurs, qui souhaiteraient exprimer leur vision du Maroc de demain.

Au total, les membres de la CSMD ont été en interaction directe avec 9.719 personnes et en interaction via les réseaux sociaux avec 20,3 millions de personnes.

SM Le Roi a présidé, mardi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement et a reçu à cette occasion en audience M. Chakib Benmoussa, président de cette Commission, qui a présenté au Souverain une copie du rapport.