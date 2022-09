La coopération judiciaire au centre de discussions du ministre marocain de la Justice avec son homologue koweïtien

Un communiqué du ministère de la Justice précise que M. Ouahbi a passé en revue, lors de cette rencontre, l’expérience marocaine dans le domaine de la justice, en exposant les projets de réforme que connaît ce chantier, ainsi que les piliers de celle-ci, tant au niveau législatif qu’a celui des infrastructures, ainsi qu’au niveau de la numérisation, de la formation et des perspectives qu’elle ouvrira dans le futur.

M. Ouahbi a souligné l’importance de la coopération entre les deux pays et l’échange d’expériences de manière à favoriser le développement de l’expérience des deux pays dans le domaine de la justice.

Pour sa part, le ministre koweïtien de la justice a passé en revue l’expérience pionnière dans le secteur de la justice dans l’Etat du Koweït au niveau des lois et de l’informatique, notant la volonté commune des deux pays de renforcer les relations de coopération dans le domaine de la justice, en particulier l’échange d’expériences et d’expertises, dans le but de rehausser le niveau du secteur dans les deux pays.

Le communiqué a ajouté que les deux parties ont salué l’excellence des relations politiques entre les deux pays, qui se sont reflétées positivement sur la coopération économique et l’augmentation du volume des investissements.

Les deux parties ont convenu d’échanger les expertises et les expériences et de renforcer les relations de coopération dans le domaine de la justice pour qu’elles soient en phase avec les relations politiques, et ce conformément aux Hautes directives exprimées par les dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse l’Emir, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour réaliser les aspirations des deux peuples frères.

Le Koweït est la quatrième étape de la tournée du ministre de la Justice dans un certain nombre de pays arabes, après la visite de ses homologues du Royaume d’Arabie saoudite, de Bahreïn et des Emirats arabes unis. Elle comprend également la Jordanie et l’Egypte.

Les visites effectuées par M. Ouahbi visent à renfoncer les liens de fraternité et à bénéficier des expériences entre ces pays et le Royaume du Maroc dans le domaine de la justice.