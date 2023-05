La coopération économique au centre d’un entretien entre Jazouli et le ministre espagnol de l’Industrie et du Commerce

Cet entretien, tenu en marge d’une rencontre d’affaires sous le thème “Investir au Maroc pour une prospérité commune”, a été l’occasion pour les deux responsables de se féliciter de la nouvelle dynamique enclenchée entre le Maroc et l’Espagne sur la base, notamment de la Déclaration conjointe bilatérale établie suite à la rencontre entre le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en avril 2022 à Rabat.

A cet égard, MM. Jazouli et Gomez ont salué la tenue de cette rencontre d’affaires, la première du genre depuis la tenue de la Réunion bilatérale de Haut Niveau (RHN), en février dernier à Rabat.

Ils ont, par la même occasion, mis l’accent sur les atouts communs et la complémentarité qui existent entre le Maroc et l’Espagne et l’importance de la création de nouvelles synergies pour tirer profit des potentialités économiques prometteuses des deux pays, notamment dans les domaines à forte valeur ajoutée.

Les nombreuses opportunités commerciales s’offrant aux deux pays, en particulier dans des secteurs tels que l’automobile, le textile et l’agro-industrie, ont été également à l’ordre du jour de ces entretiens.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, et de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, l’accent a été également mis sur l’importance d’une implication plus effective des opérateurs économiques des deux pays pour parvenir à une croissance de meilleure qualité, générer des opportunités d’emploi et favoriser la création de richesses.