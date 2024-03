La CAF « préoccupée » par la perquisition au siège de la Fédération sud-africaine du football

La Confédération Africaine de Football (CAF) a exprimé, samedi, sa préoccupation suite à la perquisition effectuée par l’Unité de lutte contre les infractions commerciales graves (Hawks) au siège de la Fédération sud-africaine du football (SAFA).

Conformément aux statuts et règlements de la CAF et de la FIFA, la Confédération Africaine de Football a demandé à la SAFA de lui fournir un rapport indiquant qu’elle et son président n’ont à aucun moment et en aucune circonstance violé ou enfreint les statuts et règlements de la CAF et de la FIFA, indique la Confédération africaine dans un communiqué publié sur son site.

La CAF a également demandé à la Fédération sud-africaine du football de lui communiquer toute autre information qu’elle juge importante, ajoute le communiqué. « Bien que les allégations formulées par l’unité d’enquête sur les délits commerciaux graves soient sérieuses, conformément aux principes juridiques internationaux et à la jurisprudence, la SAFA et son président sont présumés innocents jusqu’à ce qu’un organe judiciaire approprié conclut le contraire », selon la même source.