La Banque mondiale suspend son aide à l’Afghanistan

Depuis 2002, l’institution financière internationale, basée à Washington, a consacré environ 5,3 milliards de dollars à des projets de reconstruction et de développement en Afghanistan, à travers l’Association internationale de développement qui aide les pays les plus démunis. En vertu de ses politiques, la Banque mondiale a déclaré qu’elle ne pouvait pas débloquer de fonds en l’absence d’un accord entre ses 189 pays membres sur la légitimité du pouvoir dans un pays.

“Nous avons suspendu les versements dans le cadre de nos opérations en Afghanistan et nous surveillons et évaluons de près la situation conformément à nos politiques et procédures internes”, a indiqué une porte-parole de l’institution financière qui compte 27 projets dans le pays.

La semaine dernière, le Fonds monétaire international (FMI) avait annoncé le gel de l’aide qu’il accorde à l’Afghanistan, citant l’absence d’un gouvernement reconnu par la communauté internationale dans le pays.

“Comme c’est toujours le cas, le FMI est guidé par les opinions de la communauté internationale. Il existe actuellement un manque de clarté au sein de la communauté internationale concernant la reconnaissance d’un gouvernement en Afghanistan, ce qui a pour conséquence que le pays ne peut pas accéder aux Trois de tirage spéciaux (DTS) ou à d’autres ressources du FMI”, a indiqué un porte-parole de l’institution internationale.