L’UE exhorte les Etats-Unis à sécuriser l’aéroport de Kaboul “aussi longtemps que nécessaire”

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet virtuel du G7 consacré à la situation en Afghanistan, le président du Conseil européen Charles Michel a relevé que les dirigeants de l’UE ont appelé leurs “partenaires américains” à “sécuriser l’aéroport de Kaboul aussi longtemps que nécessaire”, pour mener à bien les opérations d’évacuation des Afghans jugés en danger et leur familles, alors que les Etats-Unis entendent retirer leurs troupes d’Afghanistan au 31 août.

M. Michel a également souligné la nécessité de “garantir un accès juste et équitable à l’aéroport” pour tous les Afghans qualifiés pour être évacués.

“L’UE et ses États membres n’épargnent aucun effort pour évacuer les citoyens européens et ceux qui ont établi un partenariat de confiance avec nous. Nous sommes préoccupés par leur capacité à atteindre en toute sécurité l’aéroport de Kaboul”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Michel a affirmé que l’UE veillera à “soutenir la sécurité et des conditions de vie convenables pour les Afghans qui fuient leur pays” et oeuvre avec les pays de la région, en particulier le Pakistan, l’Iran et les pays de l’Asie centrale, pour répondre à leurs différents besoins.

“Une protection internationale sera nécessaire pour les personnes confrontées à la persécution et pour les autres Afghans vulnérables. Et les États membres de l’UE contribueront à cet effort international”, a-t-il assuré.

“Aujourd’hui, il est trop tôt pour décider du type de relations que nous allons développer avec les nouvelles autorités afghanes”, a-t-il ajouté, appelant à un règlement politique inclusif et à continuer à répondre aux besoins fondamentaux du peuple afghan.