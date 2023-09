Kitesurfing World Cup 2023 : initiation des enfants de Dakhla au wingfoil et kitesurf

Une session d’initiation au wingfoil et kitesurf a été organisée, dimanche à Foum Labouir à Dakhla, au profit des enfants de la ville dans le cadre du championnat prince héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023 et du GWA Wingfoil World Cup.

Lors de cette session, les enfants appartenant au club de la piscine municipale de Dakhla ont reçu des explications de la part de moniteurs et de champions internationaux expérimentés en wingfoil et kitesurf sur les équipements utilisés dans ces deux disciplines, ainsi que les techniques de navigation.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de la piscine municipale de Dakhla, Samira Baghdad a indiqué que « nous sommes fiers de prendre part à cette compétition internationale organisée à Dakhla », saluant cette action initiée au profit des enfants par l’Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle.

« Les enfants ont eu l’occasion de rencontrer des champions nationaux et internationaux des sports nautiques de glisse, ce qui peut être une source d’inspiration pour eux pour devenir de futurs champions », a-t-elle souligné.

Elle a précisé que les enfants du club de la piscine municipale de Dakhla ont eu l’opportunité de s’initier au wingfoil et au kitesurf pendant six mois, ajoutant que cette session est une bonne opportunité pour eux de découvrir un niveau professionnel de compétition et avoir des conseils techniques et pratiques de la part de champions internationaux confirmés de ces disciplines.

« Cette initiative vise à inspirer les enfants pour devenir des champions et représenter le Maroc à l’échelle internationale », a-t-elle noté.

Le championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023 et le GWA Wingfoil World Cup, placés sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se tiennent avec la participation de plus de 70 riders de différentes nationalités.

Ces championnats sont initiés par l’Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle, le Global Kitesports Association (GKA) et le Global Wingsports Association (GWA) sous l’égide du World Sailing Federation (WSF).