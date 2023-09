L’ONMT lance « Ntla9awfMarrakech », une campagne de communication nationale pour inciter à visiter Marrakech

Diffusée sous la marque « Ntla9awfbladna », cette campagne inédite vise à perpétuer le mouvement de solidarité des Marocains en les incitant à venir à Marrakech et à partager un moment de vie avec les Marrakchis dans cette période particulière, indique l’ONMT dans un communiqué.

Cette campagne de promotion du tourisme interne réalisée au pied levé par l’Office intervient à un moment important pour la relance de l’activité touristique du pays. Un moment d’autant plus crucial que les professionnels du secteur ont émis le besoin d’une campagne forte pour assurer la prochaine saison.

Le déploiement de cette campagne se fera dès samedi 23 septembre, sur les réseaux sociaux et les chaines de télévisions nationales et sera suivie dès lundi par un dispositif de communication sur la presse online et papier afin d’assurer un rayonnement optimal à la veille de l’Aïd Mawlid et pour les vacances scolaires qui suivent en octobre.

Véritable source d’inspiration, la marque « Ntla9awfbladna » porte des valeurs d’Altérité, de Partage, de Durabilité, et d’Inclusion. Ces mêmes valeurs qui font la fierté et la singularité de tout marocain et qui ont permis ce magnifique élan de solidarité à travers tout le pays au lendemain des évènements.

L’ONMT continuera d’amorcer toutes les actions qui s’imposent tant au point national qu’international pour limiter les incidences et retrouver l’embellie dans laquelle le secteur du tourisme était engagé, conclut le communiqué.