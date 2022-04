Justice: Le Maroc et le Qatar déterminés à promouvoir leur coopération

Cette entrevue a été l’occasion pour les deux parties de faire part de leur volonté d’aller de l’avant dans la promotion de la coopération bilatérale juridique et judiciaire, a déclaré M. Ouahbi, au terme de cet entretien qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Qatar au Maroc, Abdullah Bin Thamer Mohammed Al Thani.

Les relations entre le Maroc et le Qatar sont fortes par leur ancrage et cette rencontre sera l’opportunité de les renforcer davantage, notamment en matière de coopération judiciaire, a souligné M. Ouahbi, exprimant le vœu de hisser les relations bilatérales au niveau des aspirations des dirigeants des deux pays.

De son côté, M. Al Ameri a mis l’accent sur “l’importance de l’approfondissement des relations dans le domaine de la justice avec le Royaume du Maroc”, louant les efforts du Maroc au service de la sécurité et la stabilité et dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Les deux parties se sont, également, accordées sur la nécessité d’instaurer un cadre conventionnel en vue de dynamiser la coopération bilatérale, au service des réformes des systèmes judiciaires des deux pays.