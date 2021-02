Joe Biden réaffirme son soutien à la normalisation entre Israël et des pays arabes en faveur de la paix au PO

«Le président a souligné le soutien américain à la récente normalisation des relations entre Israël et les pays du monde arabe et musulman. Il a noté l’importance d’œuvrer en vue de faire progresser la paix dans toute la région, y compris entre Israéliens et Palestiniens », a indiqué un communiqué de la Maison Blanche à l’issue d’un entretien téléphonique entre M. Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Selon la même source, les deux dirigeants ont en outre «discuté de l’importance de la poursuite des consultations étroites sur les questions de sécurité régionale, y compris l’Iran».

«Ensemble, ils ont affirmé leur intérêt commun pour la poursuite de la coopération stratégique pour faire face aux nombreux défis auxquels la région est confrontée», conclut le communiqué de la Maison Blanche.