JO Paris: le champion olympique et du monde Soufiane El Bakkali, tête d’affiche de l’équipe nationale d’atlétisme

L’équipe nationale d’athlétisme, prenant part aux Jeux Olympiques 2024 de Paris (26 juillet – 11 août), comprend 13 athlètes (8 hommes et 5 femmes), avec en tête d’affiche le champion olympique et du monde Soufiane El Bakkali.

Lors des JO de Paris, El Bakkali espère décrocher l’or olympique à nouveau sur 3.000 m steeple, après Tokyo-2020, pour devenir le deuxième athlète marocain a être doublement sacré lors des Jeux Olympiques après Hicham El Guerrouj, médaillé d’or sur 1500 m et 5.000 m à Athènes-2004.

Champion du monde en titre, El Bakkali a le 9è meilleur chrono de tous les temps sur 3.000 m steeple avec 7min 56sec 68/100è, enregistré l’année dernière lors du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme.

Aux côtés d’El Bakkali, l’équipe nationale masculine est composée également de Othmane El Goumri, vainqueur du Marathon de Sydney en 2023 avec un chrono de 02h 8min 20sec, Zouhair Talbi qui a remporté le Marathon de Houston en janvier dernier en 02h 06min 39sec et Mouhcine Outalha qui sera engagé aussi sur le Marathon.

L’équipe nationale masculine d’athlétisme comprend également Mohamed Tindouft et El Mostafa Faid (3.000 m steeple), Anas Essayi (1.500 m) et Abdelati El Guesse (800 m) qui a réalisé sa meilleure performance cette saison au Meeting d’Irena Szewinska en Pologne.

Chez les dames, les couleurs nationales seront défendues par Fatima Ezzahra Gardadi, Rahma Tahiri et Kawtar Farkoussi (Marathon), Noura Ennadi (400 m haies) et Assia Raziki (800 m).

Gardadi a de grandes chances de briller lors de ces Jeux après avoir écrit l’histoire en offrant au Maroc sa 1ère médaille lors des Championnats du monde d’athlétisme, en 2023 à Budapest.

Gardadi a signé une performance exceptionnelle pour inscrire son nom au palmarès des Mondiaux d’athlétisme à Budapest, empêchant par la même occasion un podium 100% éthiopien.

Au total, l’athlétisme national a récolté 20 médailles lors de ses différentes participations aux JO, dont 7 en or, 5 en argent et 8 en bronze.

Les médailles d’or ont été glanées par Nawal El Moutawakil (400 m haies) et Said Aouita (5.000 m) en 1984 à Los Angeles, Brahim Boutaib (10.000 m) en 1988 à Séoul, Khalid Skah (10.000 m) en 1992 à Barcelone, Hicham El Guerrouj (1.500 m et 5.000 m) en 2004 à Athènes et Soufiane El Bakkali (3.000 m steeple) à Tokyo-2020.

Pour ce qui est des médailles d’argent, elles ont été décrochées par feu Abdeslam Radi (Marathon) en 1960 à Rome, Rachid Labsir (1.500 m) en 1992 à Barcelone, Hicham El Guerrouj (1.500 m) en 2000 à Sydney, Hasna Benhassi (800 m) en 2004 à Athènes et Jaouad Gharib au Marathon lors des JO de Pékin en 2008.

Les médailles de bronze ont été remportées par Said Aouita (800m) à Séoul-1988, Salah Hissou (10.000 m) à Atlanta-1996, Khalid Boulami (5.000 m) à Atlanta-1996, Nezha Bidouane (400 m haies) à Sydney-2000, Brahim Lahlafi (5.000 m) à Sydney-2000, Ali Ezzine (3.000 m steeple) à Sydney-2000, Hasna Benhassi (800 m) à Pékin-2008 et Abdelaati Iguidir (1.500 m) à Londres-2012.