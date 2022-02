JO d’hiver 2022 : Pékin offre au monde une cérémonie d’ouverture haute en couleur et en lumières

La capitale chinoise Pékin a tenu, vendredi, toutes ses promesses offrant au monde entier une cérémonie d’ouverture haute en couleur et en lumières des 24è Jeux olympiques (JO) d’hiver, avec des représentations artistiques, reflétant la culture et la civilisation millénaires de l’Empire du Milieu.

Le programme de la cérémonie, tenue en présence du Président chinois Xi Jinping et plusieurs invités de marque dont des chefs d’État et de gouvernement et des responsables d’organisations internationales, a été divisé en 15 segments, dont la parade des athlètes et l’allumage de la flamme olympique par M. Xi.

Tenue dans le légendaire Stade National de Pékin (le Nid de l’Oiseau), qui avait abrité les JO d’été de 2008, la cérémonie a été ponctuée par des danses carrées exécutés par des danseurs âgés de 5 à plus de 70 ans, sous les acclamations d’une foule de spectateurs triés sur le volet en raison des contraintes liées à la pandémie du Coronavirus.

Création de chinois ordinaires, ces danses sont devenues une routine d’exercice exécutées en musique dans les places ou les parcs des villes du pays.

Dans ces danses, qui puisent leurs origines dans l’histoire ancienne du pays, les artistes dansent sur une musique variée, principalement des chansons populaires chinoises, à la fois contemporaines et historiques.

Le choix de cette performance chorégraphique a été fait pour montrer la passion du peuple chinois pour le sport olympique comme facilitateur du rapprochement et de la solidarité entre les peuples, particulièrement en ces temps de pandémie qui a ébranlé les échanges humains à l’échelle planétaire.

Le spectacle, diffusé en direct au monde entier, a été réalisé par 3.000 participants, un chiffre que les organisateurs ont voulu réduire en raison de la pandémie du Covid-19.

Les JO d’hiver, confiés à Pékin en 2015, verront la participation de 2.900 athlètes, venant de 91 pays. Ils devront croiser le fer pour 109 médailles d’or, un record dans l’histoire de ces jeux, entamés il y a 98 ans.

Outre ces athlètes, des milliers de coach, de staffs techniques et de représentants de médias ont fait le déplacement à Pékin à l’occasion de ces jeux qui dureront 16 jours.

Les autorités chinoises n’ont pas lésiné sur les moyens notamment technologiques pour offrir au monde des Jeux de haute facture. Le souci environnemental est très présent lors de ces Jeux avec la mise à profit des énergies renouvelables notamment pour la fabrication de glace.

La pandémie du Coronavirus étant l’un des principaux défis, les organisateurs ont fait en sorte de tenir les Jeux dans une véritable bulle sanitaire.

Des mesures très strictes ont été mises en place pour protéger la santé publique avec notamment des tests quotidiens. Toutes les mesures ont été prises pour éviter que les visiteurs soient en contact avec la population.

Pour faire partie du public, les organisateurs ont exigé d’avoir préalablement séjourné à Pékin durant 14 jours, avoir reçu trois doses de vaccin, mais aussi subir de nouveaux tests PCR.