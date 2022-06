Jazouli en visite au Japon pour promouvoir les opportunités d’investissement au Maroc

Organisée du 27 juin au 1er juillet par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) avec l’appui de l’Ambassade du Royaume du Maroc au Japon, cette visite intervient dans le cadre des Hautes Orientations du Roi qui fait de l’investissement un des axes majeurs de la relance socio-économique du Royaume, indique un communiqué du ministère.

Ainsi, la visite de M. Jazouli à Tokyo vise à promouvoir le Maroc en tant que terre privilégiée d’investissement dans la perspective d’attirer les investisseurs sur le territoire national et créer des emplois stables à valeur ajoutée.

Le ministre prévoit ainsi de rencontrer entre autres des dirigeants d’entreprises japonais du secteur du transport et de la logistique, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire, de l’énergie et du secteur pharmaceutique et s’entretiendra également avec des institutionnels et hauts responsables pour renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Cette visite sera marquée par la projection du film promotionnel Morocco NOW sur les 5 écrans de Shibuya Street, l’une des places les plus prestigieuses de la capitale nippone.

Maroc- Japon : un partenariat économique bien ancré

Le Maroc et le Japon entretiennent un partenariat économique de longue date. Avec la récente entrée en vigueur de l’Accord pour la Protection et la Promotion des Investissements et la Convention de Non Double Imposition entre les deux pays, Rabat et Tokyo aspirent à porter leurs échanges à un palier supérieur, fait savoir le communiqué.

Actuellement, 75 entreprises japonaises opèrent au Maroc, principalement dans les domaines du câblage, de l’automobile et de l’électronique, employant environs 50 000 personnes. Le Japon est ainsi le premier employeur privé étranger au Maroc, poursuit la même source, ajoutant que le Royaume est la 2ème destination des investissements japonais en Afrique.

“Morocco Now”, la nouvelle marque économique du Maroc

La nouvelle marque de promotion de l’investissement et de l’exportation, « Morocco Now », vise à faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle de premier rang afin d’accélérer les investissements étrangers. Elle entend aussi renforcer le positionnement du Maroc sur l’échiquier du commerce et de l’investissement international. Cette plateforme met également en avant la durabilité, la compétitivité et la flexibilité, qui reflètent le dynamisme économique du Maroc, conclut le ministère.