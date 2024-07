Japon : plus de 17,7 millions de touristes étrangers au S1-2024, un record

Ce chiffre dépasse le précédent record de 16,63 millions de 2019, avant la pandémie de Covid-19, a annoncé l’Office national du tourisme japonais dans un communiqué.

Pour le seul mois de juin, le pays a enregistré plus de 3,13 millions de visiteurs étrangers, marquant une hausse de 51,2 % par rapport à l’année précédente et de 8,9 % par rapport à juin 2019. Ce total établit un nouveau record mensuel et dépasse les 3 millions pour le quatrième mois consécutif.

En termes de provenance des voyageurs, la Corée a enregistré le plus grand nombre avec 4,4 millions de touristes, suivi par la Chine avec environ trois millions de personnes, soit cinq fois plus qu’au cours de la même période de l’année dernière.

Le pays s’est fixé pour objectif d’attirer 60 millions de touristes par an d’ici 2030, soit environ le double du record de 2019 (31,88 millions).

En 2023, l’Archipel a accueilli plus de 25,06 millions de touristes étrangers, soit 79 % du niveau d’avant la pandémie en 2019.