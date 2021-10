IWG, leader mondial des espaces de travail flexible, renforce sa présence au Maroc

Présent au Maroc depuis 20 ans, IWG , (International Workplace Group), le leader mondial des espaces de travail flexible, vient d’inaugurer de nouveaux espaces de travail à Anfa Place, augmentant ainsi sa capacité d’accueil des entreprises marocaines à plus de 4000 m2 dans la capitale économique. Le groupe est implanté aussi à Rabat, Marrakech et Tanger.

IWG se positionne comme un partenaire de choix pour les entrepreneurs et travailleurs indépendants au Maroc. Pour répondre à la fois à la montée du travail hybride et à l’engouement pour l’entrepreneuriat dans le pays, IWG s’engage à travers ses multiples centres à Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech à être le premier allié de toute entreprise marocaine naissante ou cherchant à se développer. L’avènement du travail hybride permet d’offrir une nouvelle alternative au travail à domicile, en réalisant ses activités professionnelles dans un cadre plus propice au travail et à la mise en réseau.

Les différents avantages des espaces de travail flexible

La location classique de bureau est généralement assujettie à la signature d’un bail de longue durée. Un dépôt de garantie conséquent est souvent exigé et la résiliation d’un bail commercial peut s’avérer coûteuse. Les espaces de travail flexible sont idéaux pour les entrepreneurs en phase de lancement, qui recherchent un espace de travail professionnel, sans les coûts initiaux élevés liés aux frais généraux.

« L’utilisation d’un centre IWG est totalement flexible : vous disposez d’un espace de travail entièrement aménagé, qui peut être loué au mois, à la semaine, au jour ou à l’heure, en toute flexibilité », souligne Ali Benyahya, Directeur du développement régional chez IWG Maroc.

Évolution contrastée de l’entrepreneuriat au Maroc

Entre 2017 et 2020, plus de 25 % de la population active au Maroc avaient l’intention de démarrer une entreprise, selon une étude de GEM. « Bien que ce chiffre montre qu’il y a un très fort potentiel entrepreneurial au Maroc, l’écart enregistré entre cette intention et le passage à l’acte est énorme : le taux d’activité entrepreneuriale au Maroc atteint seulement 6 % en moyenne sur les trois dernières années », souligne Adil Khalis dans le Diagnostic des acteurs et initiatives de l’entrepreneuriat au Maroc, piloté par les Services du chef du gouvernement sortant.

Beaucoup d’entrepreneurs se retrouvent en proie à des difficultés financières notamment dues aux frais immobiliers parfois trop élevés et à une exclusion des réseaux d’affaires existants. L’isolement social et professionnel est également une problématique majeure.

Ali Benyahya précise que « pour les start-ups, les espaces de travail flexible sont des environnements propices à la création de nouveaux réseaux et à la prospection commerciale. Il existe aussi une véritable complémentarité de compétences et d’entraide au sein de ces tiers-lieux qui peuvent booster le développement d’un business.”

Le travail hybride au Maroc

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont accéléré la transition vers de nouvelles formes de travail, auparavant peu répandues. Aujourd’hui, selon une étude du Groupe CISCO publiée en novembre 2020, entreprises et professionnels du Royaume sont prêts à adopter de nouveaux modèles de travail hybride.

En réponse à cette tendance qui tend à s’installer durablement dans le pays, Ali Benyahia précise « Bien que la demande de travail à distance ait fortement augmenté, beaucoup de professionnels souhaitent toujours accéder à un environnement de bureau au moins une partie du temps. Tout ceci nous pousse à penser que l’avenir du travail sera bel et bien hybride ».

À propos du groupe IWG

Depuis plus de 30 ans, IWG (Regus, Spaces, HQ, Signature by Regus et Stop&Work) accompagne les entreprises de tous les secteurs dans leur recherche d’espaces de travail. Grâce à un réseau de 3 400 sites, étendu sur 120 pays à travers le monde, IWG permet à sa communauté de millions de professionnels de travailler partout où leurs affaires les mènent. Ses espaces de travail flexibles s’adaptent à toutes les entreprises, de la start-up à la multinationale, avec des aménagements personnalisables selon les besoins ou la création de bureaux virtuels.