Tourisme: l’ONMT au Rendez-vous de la reprise au salon IFTM Top Resa à Paris (vidéo)

Le Maroc participe à la 42ème édition du Salon international des professionnels du tourisme “IFTM Top Résa” qui se tient du 5 au 8 octobre 2021 à Paris. Une édition placée sous le signe de la reprise de l’activité touristique.

Contexte sanitaire oblige, cette édition se déroule en mode hybride, avec une présence réduite du nombre de participants. Le stand marocain établi par l’ONMT, et idéalement situé à l’entrée du village des Tour-opérateurs, met en avant Royal Air Maroc (RAM), Air Arabia Maroc, Atlas voyages et Kenzi Hôtels. De nombreux autres opérateurs de toutes les régions du royaume sont également au rendez-vous.

La participation du Maroc à cet événement revêt une importance toute particulière cette année, compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité touristique et du fait que le marché français reste le premier marché émetteur pour le Royaume.

Dans ce contexte, la stratégie de l’Office National Marocain du Tourisme est de rassurer les professionnels français et surtout de maintenir le contact avec les compagnies aériennes et les prescripteurs de voyage afin de garantir une reprise rapide et pérenne dès que les conditions sanitaires le permettront.

Pour l’Office, la mission est aussi d’accompagner les opérateurs marocains en vue de capter de nouveaux partenaires et de mettre en place de nouveaux modèles de collaboration, et in fine, de booster les carnets de commandes.

Le stand marocain a recueilli jusqu’à maintenant des signaux prometteurs sur le potentiel de relance de l’activité touristique.

Pour Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, cet engouement autour de la destination est le fruit d’un long processus. “Un travail de fonds a été réalisé par l’ONMT avec l’ensemble de ses partenaires français et avec à la clé des plans d’actions que nous avons activé dès les premiers signes de la reprise. Nous sommes confortés dans notre démarche par l’ensemble des retours positifs que reçoit la destination et les opérateurs marocains“.

A ce propos, Axel Mazerolles, Directeur Général de FTI Voyages, s’est félicité de la participation du Maroc à cet évènement. “Nous nous réjouissons de la présence de l’ONMT à ce salon. C’est important pour rassurer à la fois la profession et par la même occasion les touristes. Maintenant à nous de jouer pour remplir les carnets de commande et revenir aux niveaux de réservations d’avant crise du Covid“, confie-t-il.

Olivier Kervella, Président Directeur Général de NG Travel, abonde dans le même sens. “Nous avons travaillé avec l’ONMT depuis plusieurs mois pour préparer la reprise et d’ailleurs nos carnets de commande sont à 80% de ce que nous faisions sur le Maroc en 2019 (avant crise sanitaire) sur la même période“.

“Nous continuons nos efforts pour atteindre dans les prochaines semaines un taux de 100%. La demande sur le Maroc au niveau de notre stand durant ces premiers jours confirme cette belle lancée” ajoute-il.

Rappelons que IFTM Top Resa est l’un des rendez-vous majeurs de l’industrie touristique en France et en Europe. Il présente une vision à 360 degrés des voyages, couvrant tous les motifs de déplacements : loisir, professionnel et événementiel.

Dans les prochaines semaines, l’ONMT continuera sur cette lancée de promotion de la destination Maroc au niveau européen en prenant part à deux autres salons stratégiques dans des marchés majeurs : le TTG INCONTRI à Rimini en Italie du 13 au 15 octobre, et le salon WTM à Londres du 1er au 3 novembre prochain.