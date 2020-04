Israël: “attaque” au couteau en pleine rue, la victime et l’assaillant blessés

Une femme a été blessée mardi lors d’une “attaque” au couteau en pleine rue, au nord-est de Tel-Aviv, par un Palestinien qui a ensuite été touché par des coups de feu, a indiqué la police.

“Une femme de 62 ans a été poignardée à Kfar Saba”, près de la Cisjordanie, a annoncé le porte-parole de la police Micky Rosenfeld, précisant que la victime avait été légèrement blessée et transportée à l’hôpital dans cette “attaque au couteau”.

Un civil, témoin de la scène, a tiré sur l’assaillant, un Palestinien de 19 ans vivant en Cisjordanie occupée, qui a ensuite été transporté à l’hôpital pour des blessures modérées, selon la police.

Un bénévole de l’organisation de secouristes United Hatzalah, arrivé parmi les premiers sur les lieux de l’attaque, a prodigué les premiers secours à la femme blessée.

Une enquête a été diligentée sur cette affaire survenue lors de Yom HaZikaron, le “Jour du souvenir” rendant hommage aux soldats morts en service et aux victimes d’attentats en Israël. La fête nationale d’Israël débute ce soir pour 24 heures.

Israël et la Cisjordanie ont été le théâtre depuis octobre 2015 et pendant des mois d’attaques anti-israéliennes commises par de jeunes Palestiniens isolés le plus souvent au couteau –parfois aussi à la voiture bélier et dans une moindre mesure, à l’arme à feu.

Les violences ont depuis notamment diminué d’intensité, mais persistent de manière sporadique.