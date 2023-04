Investissements : Le Maroc dans le top 20 des pays émergents les plus attractifs (Cabinet de conseil américain)

Le Maroc est parmi les 20 pays émergents les plus attractifs pour les investissements, selon le Foreign Direct Investment Confidence Index 2023 (FDICI) publié par le cabinet de conseil en stratégie américain A.T. Kearney.

Le Royaume se classe au 16ème rang des pays émergents qui attirent le plus les investisseurs devançant l’Afrique du Sud (17ème) et derrière l’Egypte (14ème), indique le FDICI, indice de confiance mondial des investissements directs étrangers, qui fait état de l’optimisme continu des investisseurs en dépit des risques liés notamment à la hausse des prix des matières premières et aux tensions géopolitiques accrues. D’après le rapport de Kearney, les trois premières positions du classement des pays émergents reviennent à la Chine, l’Inde et les Émirats arabes unis.