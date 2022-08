IntÃ©gritÃ© territoriale: le PAM se fÃ©licite des acquis diplomatiques rÃ©alisÃ©s grÃ¢ce Ã  la vision stratÃ©gique de SM le Roi

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion mardi à Rabat, le bureau politique du PAM a réaffirmé “le plein soutien du parti à l’Approche Royale dans l’édification des relations et partenariats avec l’étranger, dont la reconnaissance sans équivoque de la marocanité du Sahara marocain est la pierre angulaire”.

Et d’ajouter que le parti exprime sa grande fierté des deux discours royaux prononcés à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et de la Fête du Trône, et sa pleine mobilisation pour la concrétisation des objectifs annoncés, notamment au profit des Marocains du monde.

En vue de réaliser ces objectifs, le parti appelle le gouvernement et le parlement à accélérer la préparation et l’approbation des différents textes législatifs et de toutes les mesures à même de mettre en oeuvre les Orientations Royales en relation avec la communauté marocaine résidant à l’étranger et la promotion des droits de la femme. De même, le parti réaffirme sa volonté de tenir, dans les plus brefs délais, un Conseil national dédié à ses militantes et militants issus des Marocains du monde.

D’autre part, le parti a appelé à l’accélération de la publication des textes législatifs dont le processus d’approbation n’a pas été achevé lors de la session parlementaire, en l’occurrence les lois relatives au Conseil de la concurrence, à la libéralisation des prix, au système de santé, à l’investissement et à l’inconstitutionnalité des lois.

En outre, le PAM renouvelle son appel au gouvernement à poursuivre ses efforts pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et à “intervenir de manière ferme pour lutter contre toutes les pratiques illégales et de monopole qui nuisent à la stabilité du marché national, notamment aux biens de consommation de base”, souligne le communiqué.

Et de conclure que le parti apprécie les mesures adoptées par le gouvernement pour assurer la stabilité des prix des manuels scolaires lors de la rentrée scolaire, appelant à davantage d’efforts pour assurer les meilleures conditions de démarrage des rentrées scolaire et universitaire.