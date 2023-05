Initiative “JIVEP Maroc” : un Talk autour de “la paix à travers l’économie”, le 16 mai à Marrakech

Initié par un collectif de citoyens, cet événement unique en son genre au Maroc, rassemblera des personnalités et acteurs influents et reconnu pour leur expertise dans leurs domaines respectifs, qui viendront mettre en lumière et partager sur l’importance de promouvoir la paix à travers l’économie et d’échanger des idées et des expériences en la matière, indique un communiqué des organisateurs.

L’initiative “JIVEP Maroc” vise à renforcer la collaboration entre ces acteurs, à favoriser le dialogue et à créer des synergies pour une paix durable, tout en mettant en lumière l’importance de l’économie en tant que vecteur de paix.

Le Maroc, en tant que nation attachée à la Paix dans toute ses dimensions, est conscient de son rôle au niveau mondial et apporte sa contribution spécifique a l’initiative de ces citoyens à cette valeur universelle avec cet événement, souligne la même source.

La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), célébrée chaque année le 16 mai, est consacrée au vivre-ensemble, l’acceptation des différences, au respect et à la reconnaissance envers autrui dans un esprit de paix.

Cette journée, qui a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies en 2017, vise à sensibiliser et mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de l’inclusion, de la tolérance, de la compréhension ou encore de la solidarité.