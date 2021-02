Industrie pharmaceutique : La FMIIP réitère son engagement envers la CGEM

La Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation pharmaceutiques (FMIIP) a réitéré son appartenance à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et son adhésion absolue à ses statuts et à son règlement intérieur.

Dans une mise au point parvenue vendredi à la MAP, en réponse à un article relayé, le 25 février 2021, par un média électronique faisant état d'”une position d’indépendance d’action de la FMIIP vis à vis de la CGEM”, la Fédération précise que cette information est “erronée”. A cet effet, une mise au point qui a été publiée dans une mise à jour de l’article, a été transmise audit média, note la FMIIP. En effet, la Fédération compte sur le soutien de la Confédération pour le développement du secteur de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques, assure la même source. Comme annoncé dans son communiqué en date du 18 février 2021, la Fédération a entamé un cycle de rencontres avec toutes les forces politiques du pays afin de partager sa stratégie de développement de la fabrication locale : (http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/casablanca-fmiip-entame-cycle-discussions-les-forces-politiques-nationales-societe-civile/), ajoute la même source. Dans ce cadre, la FMIIP a rencontré l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le parti de l’Istiqlal et poursuivra ses rencontres avec d’autres partis politiques dans les jours et semaines à venir, confirmant sa vocation à dialoguer avec l’ensemble des forces vives de la nation, indique la Fédération.