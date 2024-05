Inde: plus de 111 millions d’électeurs aux urnes pour l’avant-dernière phase des élections législatives

Plus de 111 millions d’électeurs indiens sont appelés aux urnes, samedi, pour la sixième et avant-dernière phase des élections législatives, entamées le 19 avril et qui devront aboutir à la formation du prochain gouvernement de ce pays d’Asie du Sud.