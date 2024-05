La 77ème Assemblée mondiale de la santé du 27 mai au 1er juin à Genève (OMS)

Cette assemblée constitue une plateforme essentielle pour relever les défis sanitaires mondiaux existants, tels que le VIH, la rougeole et la poliomyélite, dans le contexte de l’urgence climatique et de la progression de maladies telles que l’hypertension et l’obésité.

L’accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies et les amendements au Règlement sanitaire international, qui marquent un effort concerté des États Membres pour renforcer les mécanismes de préparation et de riposte à l’échelle mondiale, figurent parmi les sujets centraux attendus lors de cette assemblée mondiale, souligne le communiqué.

Pour le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cette assemblée offre aux États Membres des occasions majeures de promouvoir, d’assurer et de protéger la santé et le bien-être de tous, en adoptant notamment le quatorzième programme général de travail et en rendant le monde plus sûr grâce à l’Accord sur les pandémies et aux amendements au Règlement sanitaire international.

Des décisions cruciales sont attendues sur une série de priorités sanitaires telles que le climat et la santé, l’action de l’OMS dans les situations d’urgence sanitaire, l’accès aux outils de transformation, les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la santé mentale, la santé des femmes et la réforme de l’OMS elle-même.

Cette assemblée se déroulera avec la participation de haut niveau de dirigeants politiques et d’ambassadeurs, ainsi que de représentants de la société civile et d’acteurs non étatiques.