Création d’un partenariat pour fournir l’accès à internet à 80% du continent africain d’ici 2030 (vice-présidente US)

Le « Partnership for Digital Access in Africa » a pour objectif de rassembler les dirigeants des secteurs privé et public d’Afrique, des États-Unis et d’autres régions du monde afin de réduire la fracture numérique en Afrique, a souligné la Maison Blanche dans un communiqué.

Ce partenariat permettra ainsi de connecter un milliard de personnes d’ici 2030 et d’accroître la connectivité pour les femmes et les filles de 30% à 80%, selon le communiqué.

« Beaucoup de personnes peuvent à juste titre affirmer que l’avenir se trouve sur le continent africain », a déclaré Harris lors d’un évènement organisé à la Chambre de commerce américaine.

La responsable américaine a souligné que l’âge médian en Afrique est de 19 ans, ce qui est un signe du potentiel de croissance économique au continent.

Harris a annoncé aussi une initiative visant à favoriser l’accès de 100 millions d’Africains et d’entreprises du secteur agricole à l’économie numérique.

Le taux de pénétration de l’internet en Afrique avoisine actuellement 40% et varie considérablement d’un pays à l’autre.