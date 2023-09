Inde : adoption d’une loi sur le quota des femmes au Parlement

Le projet de loi a été adopté lors de la session extraordinaire du Parlement qui a débuté lundi. Mercredi, la Chambre basse (Lok Sabha) avait aussi avec 454 voix pour et 2 contre.

Dans une publication sur son compte sur le réseau social X, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a salué l’adoption à l’unanimité du projet de loi, la qualifiant de « moment déterminant » dans le cheminement démocratique du pays.

Avec l’adoption de ce texte au Parlement, « nous inaugurons une ère de représentation et d’autonomisation plus fortes pour les femmes indiennes. Il ne s’agit pas simplement d’une législation. C’est un hommage aux innombrables femmes qui ont bâti notre nation. L’Inde a été enrichie par leur résilience et leurs contributions », a indiqué le premier ministre indien.

Le projet de loi a été officiellement présenté au Lok Sabha le 12 septembre 1996. Depuis son introduction, six tentatives visant à faire adopter ce projet de loi ont échoué.

Selon les chiffres officiels, l’Inde ne compte actuellement que 104 femmes parlementaires sur près de 800 députés.