Hicham Bennoura remporte le Tournoi Nad Al Sheba à Dubaï

Le cycliste marocain Hicham Bennoura a remporté, vendredi à Dubaï, la compétition de cyclisme dans le cadre de la 9ème édition du Tournoi Nad Al Sheba.

Sociétaire du club cycliste de Chaafar, Bennoura s’est adjugé la 1ère place de la course en parcourant les 71km du parcours en 1 h 28 minutes 23 secondes et 07 millièmes, devant l’Algérien Abderrahman Mansouri qui a réalisé un chrono de 1 h 28 minutes 25 secondes et 34 millièmes.

L’autre Marocain Anas Abdiya, du club de Chaafar, est arrivé 3ème avec 1 h 28 minutes 25 secondes et 48 millièmes.

La compétition de cyclisme a été organisée en quatre catégories, à savoir citoyens et résidents séniors (hommes), citoyennes et résidentes séniors (femmes), Personnes à besoins spécifiques utilisant les “Road BicyclesOne” et Personnes à besoins spécifiques utilisant les vélos à main.

Organisé sous le thème “Compétences sans limites”, le Tournoi comprend 8 compétitions sportives, à savoir le volley-ball, le Padel, le tennis, le Basket-fauteuil, le tir à l’arc, la course à pied, le cyclisme, le Jiu-Jitsu, ainsi que le “Night Challenge”.