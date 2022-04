Guerre en Ukraine: réunion mi-mai des chefs de la diplomatie de l’OTAN

“Une réunion informelle du Conseil de l’Atlantique nord (CAN) au niveau des ministres des Affaires étrangères se tiendra à Berlin les 14 et 15 mai”, a indiqué l’Otan dans un communiqué, sans donner de précisions sur le contenu des discussions.

La réunion, qui sera présidée par le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, intervient un mois et demi avant le prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement alliés, prévu les 29 et 30 juin à Madrid, sur fond de guerre en Ukraine.

Inquiètes de la propagation du conflit, la Finlande et la Suède – deux pays neutres membres de l’Union européenne et partenaires étroits de l’Otan – devraient demander en mai leur adhésion à l’Alliance pour en devenir rapidement les 31e et 32e membres, selon des médias européens.

A Madrid, les dirigeants alliés devront aussi approuver le nouveau “concept stratégique de l’organisation” – une sorte de mode d’emploi du traité de l’Atlantique nord datant de 1949 – et dont la dernière révision date de 2010. L’actuel document ne tient pas compte de l’évolution géostratégique de la dernière décennie ni de l’émergence de la Chine comme puissance mondiale.

Le sommet doit aussi valider des mesures destinées à “réinitialiser la capacité de défense et de dissuasion de l’Alliance”.