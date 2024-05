GITEX Africa Morocco 2024 célèbre l’innovation et la technologie futuriste

La ville de Marrakech vibre au rythme de l’innovation et de la technologie avec la nouvelle édition de GITEX Africa Morocco 2024 qui accueille quelque 800 Startups mettant en lumière le dynamisme entrepreneurial et la créativité des jeunes entreprises venues y présenter leurs dernières innovations.

Cet événement phare, placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, se tient du 29 au jusqu’au 31 mai, avec des démonstrations technologiques et de rencontres fructueuses entre exposants, professionnels et visiteurs.

Ce Salon offre des opportunités réelles pour des Startups, des institutions, des investisseurs et des passionnés de technologie de se croiser et d’échanger leurs visions.

Les stands aménagés pour la circonstance sont remplis de prototypes innovants, de gadgets futuristes et de solutions numériques avancées, témoignant ainsi du dynamisme et de la créativité des exposants.

En fait, cette édition se distingue par une participation record de 800 startups, représentant diverses industries et technologies et ces jeunes entreprises voient dans cet événement une occasion unique de se connecter avec des investisseurs potentiels, des partenaires stratégiques et des clients intéressés par leurs innovations.

Gitex Africa Morocco ne se contente pas de célébrer les technologies actuelles, mais a été également conçu de manière à mieux prépare également le terrain pour les innovations futures.

Le succès de cette édition promet un avenir encore plus brillant pour le secteur technologique au Maroc et au-delà. C’est dire que l’ambiance dynamique et les échanges fructueux entre Startups, investisseurs et visiteurs confirment, encore une fois, l’importance de cet événement dans le calendrier mondial de la technologie.

Selon la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, l’accueil de Gitex Africa renforce la position du Maroc en tant que pôle numérique régional et va permettre d’attirer de nouveaux investissements et de baliser la voie aux entreprises participantes pour qu’elles puissent accéder à de nouveaux marchés.

« Aujourd’hui, l’Afrique doit être productrice des dernières technologies numériques », a-t-elle dit, faisant savoir que le continent africain dispose de jeunes qualifiés dans le domaine du digital.