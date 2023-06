Gabon: le gouvernement approuve la date du 26 août pour la tenue des élections générales

Le gouvernement du Gabon a approuvé le projet de calendrier électoral, proposé par le Centre gabonais des élections (CGE), fixant au 26 août la tenue des élections présidentielle, législatives et locales.

Un décret pris en Conseil des ministres a été rendu public annonçant la “convocation du collège électoral pour l’élection du président de la République, des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux (…), le samedi 26 août 2023”. Le Centre gabonais des élections (CGE) avait dévoilé, dimanche, un projet de calendrier électoral qui fixe la date des élections présidentielle, législatives et locales au 26 août prochain.