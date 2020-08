France: un nouvel épisode caniculaire attendu à partir de jeudi

Cette nouvelle vague de chaleur, qui pourrait durer plusieurs jours et plus longtemps que l’épisode de la semaine du 24 juillet, concerne en particulier la basse vallée du Rhône, le Sud-Ouest, le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire et le Bassin parisien, précise-t-on.

La journée du vendredi est annoncée comme la plus chaude de ce nouvel épisode avec un climat caniculaire attendu sur une grande moitié ouest du pays, où les minimales iront de 18 à 22°C et les maximales de 35 à 40°C, très localement 41°C sur le Poitou-Charentes.

D’après Météo-France, les températures devraient baisser pendant le week-end sur la façade atlantique, alors que d’autres régions, dont l’Ile-de-France, devraient rester au-dessus des seuils de canicule.

Une dégradation orageuse par l’ouest devrait y mettre fin, vers le milieu de la semaine suivante, explique-t-on.

La période janvier-juillet 2020 a été la plus chaude jamais observée depuis 1900 en France, devant la même période de 2007, selon Météo-France.

L’année 2019, marquée par deux épisodes exceptionnels de canicule pendant l’été et un record absolu de température pour la France de 46 °C, avait été la troisième année la plus chaude en France métropolitaine, après 2018 et 2014.