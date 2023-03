France/retraites: le RN dénonce le “mensonge” et le “contournement” du gouvernement au sujet de la réforme

“Quelque soit l’issue du vote de ce jour, vous aurez échoué, échoué à convaincre la représentation nationale, mais surtout échouer à convaincre les Français”, a martelé Laure Lavalette, députée RN, lors des débats de cette motion à l’Assemblée nationale.

“Cette loi est morte avant d’être née”, a souligné Mme Lavalette, dénonçant aussi le “marasme” et “l’enlisement” du gouvernement sur sa réforme très décriée des retraites.

L’autre motion de censure, dite “transpartisane”, a été déposée par le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot), et cosignée par des députés de quatre autres groupes (insoumis, socialistes, écologistes et communistes).

La première ministre Elisabeth Borne avait engagé, jeudi, la responsabilité de son gouvernement en faisant recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le projet très décrié de réforme des retraites, quelques heures après que le texte a reçu le feu vert du Sénat.

Des manifestations dans plusieurs villes, dont Paris, ont éclaté suite à l’annonce du gouvernement et se sont poursuivies pendant le weekend.

Samedi, 169 personnes ont été interpellées en France en marge des manifestations anti-réforme, organisées dans plusieurs villes, dont 122 dans la capitale.