France: première journée d’hommage aux personnes âgées marocaines de Paris

Cette journée a permis, dans un climat empreint de convivialité, à des Marocains âgés avec des profils et des itinéraires différents, de prendre la parole pour exprimer leurs préoccupations et problèmes spécifiques qu’ils rencontrent en France et au Maroc, indique un communiqué du consulat.

Un panel d’experts composé de sociologues, de médecins, d’anthropologues et d’une députée, s’est attaché lors de cette rencontre à rendre compte des efforts accomplis en matière de politique d’accompagnement et de soutien aux personnes âgées, précise-t-on de même source.

Il a dressé un constat de leurs difficultés et fait part de propositions pouvant améliorer les conditions de cette catégorie fragile des Marocains du monde.

Mustapha El Bouazzaoui, consul général du Maroc à Paris a répondu aux différentes questions et sollicitations de l’assistance, faisant part des efforts consentis par le Maroc au profit des Marocains du monde.

Le consul a ainsi expliqué les améliorations apportées au sein de la circonscription consulaire de Paris pour mettre à la disposition des Marocains les meilleures conditions d’accueil et de service, exprimant sa disposition à poursuivre la réflexion sur le dossier des personnes âgées et à multiplier les occasions de rencontres sur tous les sujets qui intéressent les Marocains du Monde. Pour inscrire cette première édition dans la durée, il a proposé l’idée de l’organisation chaque année le 22 mai d’une journée commémorative dédiée aux personnes âgées marocaines de Paris.

La contribution à l’organisation de la journée de plusieurs associations et d’un Comité scientifique a été à la hauteur de l’événement et montre la capacité de la société civile marocaine de l’étranger à se rassembler et à agir utilement lorsqu’il s’agit de défendre les causes nationales et de promouvoir les intérêts majeurs de la mère-patrie, le Maroc ou de plaider pour leurs propres droits économiques et sociaux légitimes.

A la fin de cet événement, des trophées ont été remis aux acteurs associatifs qui ont œuvré, aux côtés du Consulat général du Maroc de Paris, à porter aide et assistance aux étudiants marocains et aux personnes en situation difficile durant la crise sanitaire de la Covid-19.