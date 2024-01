France: l’inflation ralentit à 3,1% sur un an en janvier (Insee)

« Cette baisse de l’inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l’énergie, de l’alimentation et des produits manufacturés. À l’inverse, les prix des services et du tabac accéléreraient », précise l’Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation ont reculé de 0,2% en janvier, après avoir augmenté de 0,1% en décembre, en lien avec la baisse des prix des produits manufacturés, notamment ceux de l’habillement et des chaussures », relève l’Institut de la statistique.

« Les prix du tabac seraient en forte hausse, tandis que ceux de l’alimentation, des services et de l’énergie augmenteraient légèrement sur un mois », ajoute la même source.

L’indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet les comparaisons entre pays de l’Union européenne, a augmenté de 3,4% sur un an en janvier, après 4,1% en décembre. Sur un mois, l’indice a diminué de 0,2% en janvier après une hausse de 0,1% le mois précédent.