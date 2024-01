France: la majorité des crimes et délits en hausse en 2023

Cette hausse concerne en particulier les coups et blessures volontaires (+7%) et les viols et tentatives de viols (+10%), précise le SSMSI, relevant que les violences sexuelles ont aussi progressé sur un an (+8%).

Les homicides ont poursuivi également leur progression en 2023 (+5%), de manière plus modérée que les tentatives d’homicide (+13%), d’après la même source.

Le nombre de destructions et dégradations volontaires a aussi évolué (+3%), en lien avec l’explosion de ce type d’infractions lors des violences urbaines de fin juin-début juillet 2023 (+140% sur une semaine par rapport à la même période en 2022) consécutives à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre (région parisienne).

Les cambriolages ont aussi augmenté (+3%), tout comme les vols de véhicules (+4%) et les vols dans les véhicules (+5%).

Parmi les baisses notables, les vols et violences dans les transports en commun (-10% en moyenne), ainsi que les vols violents sans armes (-8%) et les vols sans violences contre les personnes (-3%).