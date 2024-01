France : les défaillances d’entreprises en forte hausse en 2023

« Ce niveau reflète un mouvement de rattrapage qui concerne tous les secteurs de l’économie mais de manière hétérogène », précise la banque centrale française dans un communiqué.

Par rapport à 2022, les défaillances ont bondi de 44,6% dans l’hébergement-restauration, de 44,4% dans l’information et la communication, de 40,4% dans les activités immobilières et de 38,7% dans la construction. Elles ont, en revanche, diminué de 1,3% dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche.

Par taille d’entreprise, les défaillances de TPE-PME ont progressé de 34,3% sur un an, à 55.435. Les défaillances d’entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises ont augmenté de 111,1%, mais sur un nombre plus limité, 57 sur 12 mois.

Au total, le nombre de défaillance demeure toutefois « sensiblement inférieur au niveau moyen enregistré » avant la pandémie de Covid-19, note, par ailleurs, la BdF. Sur la période 2010-2019, la moyenne des défaillances annuelles culminait en effet à 59.342.