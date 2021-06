France: Le variant Delta, “seul vrai risque” pour la croissance économique (ministre)

Le ministre, qui a mis en avant une reprise économique de l’ordre de 5% du PIB pour cette année, a appelé à la prudence face à l’émergence de ce variant, qui représente désormais 20% des contaminations dans l’Hexagone.

Bruno Le Maire justifie le maintien de cette prévision de croissance, moins importante que celle avancée par la Banque de France (+5,5%), par la persistance d’un risque sanitaire porté par le variant Delta, qui a obligé certains pays comme l’Australie à reconfiner localement.

“Le variant Delta est le seul vrai risque pour la croissance. Il reste un risque sanitaire”, a-t-il insisté sur la chaîne CNews.

Selon le ministre, “le seul obstacle qu’il y a encore sur le chemin du retour à une croissance très forte en 2021 et au retour à la normale totale début 2022, c’est le risque du variant et de pandémie”, appelant les Français à se faire vacciner massivement.

Outre la propagation du variant Delta, le ralentissement de la cadence de la vaccination contre le Covid-19 inquiète de plus en plus en France.

Selon les derniers chiffres de l’agence Santé publique France, 33.378.429 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, alors que le gouvernement s’est fixé pour objectifs de faire vacciner 85% des personnes âgées de plus de 50 ans et des adultes atteints de comorbidité, 75% des adultes avec au moins une dose, soit 40 millions de personnes, et 66% avec un schéma vaccinal complet, soit 35 millions d’individus d’ici la fin du mois d’août.